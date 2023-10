Χαμάς: Περίπου 50 όμηροι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά

Σε περίπου 50 ανέρχονται οι όμηροι που σκοτώθηκαν στη Γάζα, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ομπέιντα έκανε αυτήν την ανακοίνωση στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Telegram, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τους αριθμούς αυτούς.

BREAKING: Approximately 50 people held hostage in Gaza have been killed by Israeli airstrikes, according a spokesperson for Hamas’s armed wing, Abu Obeida.

