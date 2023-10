Μπλίνκεν: Kαλεί το Ισραήλ να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την αποτροπή οποιουδήποτε κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα από την επέκταση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης και έχοντας δίπλα του τον πρωθυπουργό του Κατάρ αλ-Θάνι μετά τη συνάντησή τους, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται εντατικά για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στη Γάζα από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους.

Το Κατάρ προσπαθεί να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο ώστε η βοήθεια να μπορεί να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών. Ο αλ-Θάνι κάλεσε τους εταίρους, ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να σώσουν τους άμαχους από τις συνέπειες της κρίσης αυτής.

Ο Μπλίνκεν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ελαχιστοποιήσει τις ανθρώπινες απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας όπου ο στρατός του άρχισε τις χερσαίες επιδρομές εν αναμονή πιθανής επίθεσης ως απάντηση στην πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

“Έχουμε πιέσει τους Ισραηλινούς να λάβουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να αποφύγουν να βλάψουν τους άμαχους”, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα, μετά τις επαφές με τους αξιωματούχους του Κατάρ.

“Αναγνωρίζουμε ότι πολλές παλαιστινιακές οικογένειες της Γάζας υποφέρουν χωρίς να φταίνε και ότι Παλαιστίνιοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους”, πρόσθεσε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά τις “απαράδεκτες” επιθέσεις της Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν συνεχάρη το Κατάρ — το οποίο διατηρεί από παλιά σχέσεις με τη Χαμάς — που έδειξε τη διάθεση να βοηθήσει στην απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς.

Ο Μπίνκεν έφθασε σήμερα στη Ντόχα μετά τη συνάντησή του στο Αμάν με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, έπειτα από την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

