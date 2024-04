Bild:Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί το Euro 24 στην Γερμανία – Οι απειλές του ISIS

Η Γερμανία έχει καταστείλει τον κίνδυνο από φανατικούς ισλαμιστές τα τελευταία χρόνια. Οι τρομοκράτες Τατζίκοι ύστερα από τη σφαγή που προκάλεσαν στο Crocus City Hall, έχουν θέσει σε εγρήγορση τις αρχές ασφαλείας και τις υπηρεσίες πληροφοριών που προειδοποιούν για επιθέσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2024, γράφει η εφημερίδα Bild.

Το Euro 2024 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου – στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Βερολίνου, του Μονάχου, της Ντόρτμουντ, της Στουτγάρδης, του Αμβούργου, του Ντίσελντορφ, της Φρανκφούρτης του Μάιν, της Κολωνίας, του Γκελζενκίρχεν και της Λειψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η προστασία της διοργάνωσης θα είναι μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.

Η υπουργός Εσωτερικών Nancy Faeser ανακοίνωσε αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω της απειλής της τρομοκρατίας. Η Γερμανία προετοιμάζεται για επιθέσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εδώ και εβδομάδες. Μάλιστα έγινε και μια μεγάλη, μυστική, διασυνοριακή άσκηση ασφαλείας στο Άνω Παλατινάτο και στη Φραγκονία. Είχε κωδική ονομασία «Άσκηση Αντιτρομοκρατίας 2024». Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Joachim Herrmann: “Πρέπει πάντα να υπολογίζουμε αυτό που όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ”.

𝗜𝗦𝗞𝗣’s 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲!

Al Azaim media, affiliated with 𝗜𝗦𝗞𝗣, 𝗵𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝟯𝟰𝘁𝗵 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗞𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 in English.

– The cover features propaganda… pic.twitter.com/UELhl3W3SX

— Afghan Analyst (@AfghanAnalyst2) April 8, 2024