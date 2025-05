Μπαράκ Ομπάμα για Τζο Μπάιντεν: «Θα παλέψει τον καρκίνο με την χαρακτηριστική αποφασιστικότητά του»

Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα δώσει τη μάχη με τον καρκίνο «με την χαρακτηριστική του αποφασιστικότητα και χάρη», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε: «Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για να βρει καινοτόμες θεραπείες για τον καρκίνο σε όλες του τις μορφές από τον Τζο, και είμαι βέβαιος ότι θα παλέψει αυτή την πρόκληση με την χαρακτηριστική του αποφασιστικότητα και χάρη. Προσευχόμαστε για μια γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», έγραψε στο X.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025