Μπάιντεν: Νεκρός ο επικεφαλής του ISIS σε αμερικανική στρατιωτική επιδρομή

Με ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε γνωστό ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις “εξουδετέρωσαν” τον αρχηγό του ISIS, Αμπού Ιμπραχίμ αλ- Χασίμι αλ- Κουράισι, στη βορειοδυτική Συρία.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε στη δήλωσή του ο Μπάιντεν, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση με στόχο να προστατεύσουν Αμερικανούς και συμμάχους και να δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο κόσμο. Χάρη στις ικανότητες και τη γενναιότητας των Ενόπλων Δυνάμεών μας, “εξουδετερώσαμε” τον Αμπού Ιμπραχίμ αλ- Χασίμι αλ- Κουράισι, τον αρχηγό του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν σώοι και αβλαβείς μετά την επιχείρηση” έγραψε στη δήλωσή του ο Μπάιντεν.

BREAKING: President Biden says U.S. raid in Syria killed top Islamic State leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. https://t.co/jpgIKTqKMA

— The Associated Press (@AP) February 3, 2022