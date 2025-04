Axios: «Τελική προσφορά» του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο – Σήμερα αναμένει απάντηση από το Κίεβο

Οι ΗΠΑ αναμένουν σήμερα Τετάρτη (23/4) την απάντηση της Ουκρανίας σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας ως τμήμα της Ρωσίας και την ανεπίσημη αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου σχεδόν όλων των περιοχών που έχουν καταληφθεί από την εισβολή του 2022, μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος πηγές με άμεση γνώση της πρότασης.

Σύμφωνα με το Axios, η πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει άρση εκ μέρους των ΗΠΑ των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από το 2014 και θα επιστρέψουν στην Ουκρανία ένα μικρό τμήμα του κατεχόμενου από τη Ρωσία, Χάρκοβο. Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορίζια θα θεωρηθεί ουκρανικό έδαφος, αλλά θα τον λειτουργούν οι ΗΠΑ, με την ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Ρωσία.

Axios reports that Trump’s final peace plan will be presented tomorrow in London & will cover the Zaporizhzhia nuclear power plant (Europe’s largest).

The plant is to be considered as Ukrainian territory but operated by the USA, with electricity supplied to both Ukraine & Russia pic.twitter.com/93ufP7ZIqL

