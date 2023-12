Ατλάντα: Διαδηλωτής αυτοπυρπολήθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο – Στην κατοχή του βρέθηκε παλαιστινιακή σημαία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Ατλάντα, δύο άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα κτίριο όπου στεγάζονται διάφορες επιχειρήσεις και το ισραηλινό προξενείο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε πως ένα άτομο που κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία αυτοπυρπολήθηκε έξω από το κτίριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διαδηλωτής φτάνοντας περίπου στις 12:17 μ.μ., προσπάθησε να ανάψει φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα και να μεταφερθεί επειγόντως σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Grady Memorial.

Επίσης, ένας φρουρός υπέστη εγκαύματα στο πόδι και στον καρπό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάστασή του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι παρόλο που το περιστατικό δεν ήταν τρομοκρατικής φύσης, χαρακτήρισε την ενέργεια ως “ακραία πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας”.

