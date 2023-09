Ασυγκράτητο ζευγάρι πιάστηκε στα πράσα κατά τη διάρκεια πτήσης – Τι δήλωσε η μητέρα του 23χρονου για το βίντεο

Σε σοκ είναι η μητέρα του 23χρονου που έγινε viral αφού πιάστηκε να κάνει σεξ στην τουαλέτα ενός αεροπλάνου με μια γυναίκα που «μόλις είχε γνωρίσει στο αεροδρόμιο». Το περιστατικό έγινε στην πτήση για την Ίμπιζα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Πιρς Σόγιερ, ο οποίος μάλιστα γιόρταζε τα 23α γενέθλιά του, και μια άγνωστη γυναίκα πιάστηκαν στα πράσα από μέλος του πληρώματος του αεροπλάνου, που άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε μπροστά στο… τολμηρό δίδυμο.

Οι υπόλοιποι επιβάτες του αεροπλάνου δεν φάνηκαν να αντιδρούν για το ασυγκράτητο ζευγάρι και μάλιστα την ώρα που ο Σόγιερ και η κοπέλα γυρνούσαν πίσω στις θέσεις τους, τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Τώρα η μητέρα του 23χρονου δήλωσε στη Sun ότι το «ντροπιαστικό» βίντεο του γιου της κοινοποιήθηκε από φίλους και γνωστούς με αποτέλεσμα να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Είπε ότι, αν και «δεν είναι κάτι που θέλει να δει μια μαμά», δεν πιστεύει ότι το ζευγάρι «έκανε κακό σε κανέναν» και ισχυρίζεται ότι ο αεροσυνοδός «δεν έπρεπε να είχε ανοίξει την πόρτα».

EasyJet flight from Luton to Ibiza, and nobody was busted! The couple, loudly cheered on by other passengers as they joined the mile high club in full view. pic.twitter.com/u6UumSGHXM

— Trip McN33ly (@Trip_McN33ly) September 11, 2023