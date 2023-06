Ανταρσία της Wagner: «Ο Πριγκόζιν ταπείνωσε τον Πούτιν», λέει το Κίεβο

Ο επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, «ταπείνωσε» τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προχωρώντας σε ανταρσία, έκρινε χθες Σάββατο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στο Κρεμλίνο και τον επιχειρηματία μετά τη χονδρικά 24ωρη ένοπλη εξέγερση που έσεισε τη Ρωσία.

«Ο Πριγκόζιν ταπείνωσε τον Πούτιν/το κράτος δείχνοντας πως δεν έχει πλέον το μονοπώλιο της βίας» στη Ρωσία, σχολίασε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ μέσω Twitter.

Prigozhin’s phenomenal choice… You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly… you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023