Anadolu: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού των F-16 στην Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του συστήματος επικοινωνίας των υπαρχόντων πολεμικών αεροσκαφών F-16, στην Τουρκία, σύμφωνα με το Anadolu.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, πρόκειται για τα κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, γνωστό και ως «σύστημα διανομής πολλαπλών πληροφοριών». Σύμφωνα με το Anadolu, το σύστημα αυτό θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ των υπαρχόντων πολεμικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας.

Η Υπηρεσία Συνεργασίας Άμυνας και Ασφάλειας, η οποία κοινοποίησε στο Κογκρέσο την επίσημη απόφαση πώλησης όπλων των ΗΠΑ, δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη δήλωση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα τακτικής σύνδεσης δεδομένων Link-16 των υπαρχόντων F-16 πρόκειται να αναβαθμιστεί στο επίπεδο “Block Upgrade-2”. Στο «πακέτο πώλησης» θα διατίθενται επίσης συστήματα αυτόματης αποφυγής σύγκρουσης, καθώς και σχετικός εξοπλισμός και τεχνική υποστήριξη.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Υπουργείου εντός 15 εργάσιμων ημερών για εγκρίσεις πωλήσεων που δίνονται στα μέλη του ΝΑΤΟ και εντός 30 εργάσιμων ημερών για χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

#URGENT US State Dept. notifies Congress it has approved sale of F-16 jet Link-16 tactical data link modernization kits to Türkiye: Sources pic.twitter.com/DV4s7kh29I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 17, 2023