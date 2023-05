Αμερικανίδα που είχε κατηγορήσει τον Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση ζήτησε να λάβει την ρωσική υπηκοότητα

Η 59χρονη Τάρα Ριντ που είχε κατηγορήσει στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 τον Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990 επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά για διαφορετικό λόγο.

Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα εμφανίστηκε σε βίντεο που μετέδωσε το Sputnik και ζήτησε την Τρίτη (30/5) να λάβει τη ρωσική υπηκοότητα. Σημειώνεται ότι στο πλευρό της ήταν η Ρωσίδα βουλευτής Μαρία Μπούτινα, η οποία είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατασκοπείας.

🚨BREAKING: Tara Reade, who accused Biden of sexual assault and had claims debunked, has just announced that she has defected to Russia during a press conference with convicted Russian spy Maria Butina. pic.twitter.com/sQqQdnGfZ9

— Kaivan Shroff (@KaivanShroff) May 30, 2023