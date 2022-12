Αλβανία: Η αγορά τουρκικών drones και το «ευχαριστώ» του Ράμα στον Ερντογάν

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar τουρκικής κατασκευής αγόρασε η Αλβανία, με τον Έντι Ράμα να ευχαριστεί τον Τούρκο πρόεδρο για την καθοριστική συμβολή στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα τουρκικά drones θα είναι έτοιμα για δράση εάν απειληθεί η εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά θα χρησιμοποιηθούν στο μεταξύ για να βοηθήσουν την αστυνομία, δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

«Θα είναι έτοιμα για κάθε περίσταση», είπε ο Ράμα κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής με εκπροσώπους της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Baykar στα Τίρανα, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι τα drones δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο.

Όπως σημείωσε, τα drones, τα οποία θα είναι οπλισμένα και έτοιμα για μάχη, θα βοηθήσουν τις αρχές σε διάφορους τομείς, όπως είναι η παρακολούθηση του εδάφους της βαλκανικής χώρας, ο εντοπισμός φυτειών κάνναβης και η παρακολούθηση των πυρκαγιών.

Ο Έντι Ράμα ευχαρίστησε την Τουρκία και και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται στην «σωστή πλευρά, ευθυγραμμισμένοι στην ευρωατλαντική συμμαχία του ΝΑΤΟ». Έκανε, επίσης, λόγο για μία πολύ καλή ημέρα για τις δύο χώρες και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Την υπογραφή της σύμβασης πώλησης των drones με την Αλβανία ανακοίνωσε και η τουρκική εταιρεία Baykar.

«Υπογράψαμε σύμβαση εξαγωγής για το οπλισμένο UAV BayraktarTB2 με την Αλβανία», ανέφερε η Baykar Technologies στο Twitter. Ο αριθμός των χωρών στις οποίες εξάγεται το τουρκικό μαχητικό drone Bayraktar TB2 έχει αυξηθεί σε 27, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της Baykar, δήλωσε στο Twitter: «Υπογράψαμε συμβόλαιο με την Αλβανία, μια χώρα με την οποία περπατήσαμε για αιώνες και μοιραζόμαστε ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς δεσμούς».

Sot firmosëm një kontratë eksporti me Shqipërinë – shtet me të cilin kemi ecur përgjatë me shekuj dhe kemi lidhje të forta historike, kulturore e humanitare.

Përfshirë këtë, numri i vendeve me të cilat kemi nënshkruar kontrata eksporti për #BayraktarTB2 u bë 27.

Urime..

🇹🇷🇦🇱 pic.twitter.com/PzXCTyMhlI

— Haluk Bayraktar (@haluk) December 20, 2022