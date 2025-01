Αλβανία: Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές πόλεις στα νότια και τα δυτικά της χώρας

Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν την Κυριακή (5/1) σε αρκετές πόλεις της νότιας και δυτικής Αλβανίας.

Γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 στην Ελλάδα), στο σκοτάδι βυθίστηκαν το Δυρράχιο, το Φίερι, το Μπεράτι, η Αυλώνα και άλλες περιοχές, όπως μετέδωσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικά συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και οι αρχές αναφέρουν πως τα προβλήματα επιλύονται σταδιακά.

