Άλεκ Μπάλντουιν: Πώς βρέθηκε αληθινή σφαίρα στο όπλο – Οι καταγγελίες για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Ο υπεύθυνος των prop, ο οποίος διαχειρίστηκε το όπλο που σκότωσε την 42χρονη στην ταινία του Άλεκ Μπάλντουιν, “Rust”, κλήθηκε για κατάθεση από τους αστυνομικούς, έπειτα από διαμαρτυρία του συνδικάτου εργαζομένων στον χώρο του θεάματος για τις συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με τη NY Post, ο εργαζόμενος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, προσελήφθη για να αντικαταστήσει μέλος της ένωσης.

Μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για την κατάσταση είπε στην The Post ότι ένα συνεργείο συνδικαλισμένων εργαζομένων είχε αποχωρήσει από το πλατό της ταινίας στο Bonanza Creek Ranch κοντά στη Σάντα Φε, την Πέμπτη το πρωί λόγω κακών πρωτοκόλλων ασφαλείας, προτού ο 68 ηθοποιός, πυροβολήσει με το όπλο αργότερα εκείνη την ημέρα.

Το συνδικάτο των εργαζομένων ισχυρίστηκε ότι το όπλο είχε μια αληθινή σφαίρα, όταν εκπυρσοκρότησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χάλινα Χάτσινς, 42 ετών, και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα, 48 ετών.

Το συγκεκριμένο όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος δύο φορές το Σάββατο και μία φορά την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι Los Angeles Times, επικαλούμενοι ένα έμπειρο μέλος του πληρώματος που είπε στην εφημερίδα ότι «υπήρχε σοβαρή έλλειψη συναντήσεων ασφαλείας στα γυρίσματα».

Σε μια ηχογράφηση του 911 που έλαβε το TMZ, μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίζεται ως επιβλέπων σεναρίου της ταινίας ακούγεται να κατηγορεί για το δυστύχημα κάποιον του οποίου το όνομα προφανώς ακούγεται μπιπ.

«Εντάξει, αυτός ο γ%$^ [bleep] που με φώναξε στο μεσημεριανό γεύμα ρωτώντας για αναθεωρήσεις, αυτός ο μ$%#ας», λέει, προφανώς σε κάποιον που βρίσκεται κοντά.

«Τον είδες να σκύβει πάνω από το γραφείο μου και να μου φωνάζει; Υποτίθεται ότι ελέγχει τα όπλα. Είναι υπεύθυνος για αυτό που συνέβη» προσθέτει.

Η σφαίρα χτύπησε την Χάτσινς στο στήθος και τον Σόουζα, που καθόταν πίσω της, στον ώμο, σύμφωνα με την ένορκη γραπτή κατάθεση του γραφείου του σερίφη της κομητείας που κατατέθηκε στο Πλημμελειοδικείο της Σάντα Φε.

Ο βοηθός σκηνοθέτη που έδωσε στον Μπάλντουιν το όπλο δεν γνώριζε ότι αυτό περιείχε πραγματικές σφαίρες, ανέφερε η ένορκη κατάθεση του ντετέκτιβ του γραφείο του σερίφη της Σάντα Φε, Τζόελ Κάνο.

Ο Μπάλντουιν δήλωσε χθες συντετριμμένος από τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας. «Δεν έχω λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό ατύχημα όπου σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter ο 63χρονος σταρ.

«Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγο (της Χάτσινς) για να του προσφέρω υποστήριξη, στον ίδιο και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Η παραγωγή της ταινίας σταμάτησε αμέσως.

Το γραφείο του σερίφη είπε ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα παρέμεινε ανοιχτή. Ο Μπόλντουιν έδωσε οικειοθελώς κατάθεση στην αστυνομία για το συμβάν, πρόσθεσε το γραφείο του σερίφη.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

