Aκύρωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους οι BTS – Τι συνέβη

H περιοδεία που περίμεναν στρατιές θαυμαστών όλη τη χρονιά ακυρώθηκε επίσημα. Οι BTS ανακοίνωσαν στο Twitter ότι ακυρώνεται το πρόγραμμα των συναυλιών τους. Η περιοδεία του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop ανακοινώθηκε αρχικά στις αρχές του 2020 και ξεκίνησε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, η μπάντα έδωσε μόνον τέσσερις από τις προγραμματισμένες 38 συναυλίες σε Ασία, Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και μετά από επ ‘αόριστον αναβολή, τελικά ανακοινώθηκε οριστική ακύρωση.

«Η εταιρεία μας εργάστηκε σκληρά για να συνεχίσει τις προετοιμασίες για την περιοδεία, «BTS MAP OF THE SOUL TOUR», γνωρίζοντας ότι όλοι οι θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία και πολύ καιρό την περιοδεία» αναφέρει η Big Hit, η εταιρεία ψυχαγωγίας που εκπροσωπεί το συγκρότημα σε ανακοίνωση μεταφρασμένη από τα κορεάτικα στα αγγλικά. «Ωστόσο, λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών πέραν των δυνατοτήτων μας, είναι δύσκολο να ξαναρχίσουμε συναυλίες στην ίδια κλίμακα και με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε προγραμματίσει προηγουμένως. Επομένως, πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση της περιοδείας, BTS MAP OF THE SOUL TOUR » διευκρινίζεται.

«Για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την ειλικρινή μας συγγνώμη σε όλους τους θαυμαστές που περίμεναν να συνεχιστεί η BTS MAP OF THE SOUL TOUR» καταλήγει η ανακοίνωση. Τα κρούσματα της COVID -19 αυξάνονται στη Νότια Κορέα, όπως και στα περισσότερα μέρη σε όλο τον κόσμο. Ενώ η χώρα κατάφερε αρχικά να αποφύγει τις εστίες χάρτη στα τεστ και την ανίχνευση, στο τέταρτο κύμα της πανδημίας στη Νότια Κορέα καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, εν μέρει λόγω ελλείψεων εμβολίων.

Στη Σεούλ, έδρα των BTS, επί του παρόντος είναι σε ισχύ κανόνες κοινωνικής απόστασης επιπέδου 4, του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, το οποίο απαγορεύει τις συγκεντρώσεις περισσότερων από δύο ατόμων μετά τις 6 μ.μ. Η ακύρωση έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας δημοτικότητας των BTS. Το πρόσφατο σινγκλ του συγκροτήματος «Butter», παρέμεινε στην πρώτη δεκάδα του βασικού chart του Billboard για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, τερματίζοντας στην κορυφαία θέση για εννέα συνεχόμενες εβδομάδες. Το πιο καινούριο τους τραγούδι «Permission to Dance» έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία θέση του chart.