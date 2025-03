Αυστρία: Εκκενώθηκε ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Βιέννης λόγω απειλής

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Βιέννης έχει εκκενωθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση λόγω «απειλητικής ειδοποίησης» που έλαβαν οι αρχές της Αυστρίας.

Η κυκλοφορία των τρένων έχει προς το παρόν διακοπεί προκειμένου να διεξαχθεί η απαιτούμενη έρευνα.

Breaking News:🚨Vienna Central Station Evacuated After Threat

Vienna, March 3, 2025 — The Vienna Central Station has been evacuated following a serious security threat. Authorities are conducting a large-scale police operation at the site. Train services have been suspended as… pic.twitter.com/4XEDa2eh8d

— Jose N. (@JoseN1426871) March 3, 2025