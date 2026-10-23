Αυστραλία: Ρεπόρτερ έγινε διασώστης εν μέσω πλημμυρών – Έσωσε οδηγό από όχημα που βυθιζόταν, δείτε βίντεο

Δημοσιογράφος του δικτύου ABC και ένας περαστικός έσωσαν οδηγό από φορτηγάκι που βυθιζόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο στο Μόρεϊφιλντ, κοντά στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας. Ο ρεπόρτερ Γουίλ Μάρεϊ κάλυπτε τις εκτεταμένες πλημμύρες στην πολιτεία Κουίνσλαντ, όταν επενέβη άμεσα μαζί με τον πολίτη Ντάνιελ Χέινι για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα λίγο πριν το όχημα καλυφθεί από τα νερά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δημοσιογράφος του αυστραλιανού δικτύου ABC και ένας περαστικός έσωσαν οδηγό από φορτηγάκι που βυθιζόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
  • Οι δύο άνδρες βούτηξαν στα νερά και κολύμπησαν μέχρι το αυτοκίνητο, απεγκλωβίζοντας τον οδηγό λίγο προτού το όχημα χαθεί κάτω από τα νερά.
  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας ανταποκρίθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δημοσιογράφος του αυστραλιανού δικτύου ABC και ένας περαστικός έσωσαν οδηγό από φορτηγάκι που βυθιζόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο στο Μόρεϊφιλντ, κοντά στο Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Ο Γουίλ Μάρεϊ κάλυπτε τις πλημμύρες για το ABC την Πέμπτη, όταν το όχημα επιχείρησε να διασχίσει τον πλημμυρισμένο δρόμο και άρχισε να βυθίζεται στα νερά. Ο δημοσιογράφος και ο περαστικός έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό, καταφέρνοντας να τον απεγκλωβίσουν.

Περιγράφοντας στο Reuters τη διάσωση, ο Μάρεϊ υπογράμμισε τη μοναδική αίσθηση που προκαλεί η διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

«Ήταν τρομακτικό! Όπως και η σκέψη να δεις κάποιον να πνίγεται… Ξέρετε, καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι μπορεί να παγώσουν, καθώς είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις κάποιον σε τέτοιον κίνδυνο», δήλωσε ο Μάρεϊ στο Reuters.

Ο δημοσιογράφος και ένας περαστικός, ο Ντάνιελ Χέινι, βούτηξαν στα νερά και κολύμπησαν μέχρι το αυτοκίνητο που βυθιζόταν, απεγκλωβίζοντας τον οδηγό λίγο προτού το όχημα χαθεί κάτω από τα νερά.

Ο Μάρει δήλωσε πώς δεν έμαθε το όνομα του οδηγού, εκφράζοντας την ελπίδα πως είναι καλά στην υγεία του. «Αγκαλιαστήκαμε αφότου τον βγάλαμε έξω. Και ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, οφείλω να πω. Μόνο και μόνο η ανακούφιση (που ένιωσα) βλέποντάς τον σώο κι ασφαλή… Αυτό ήταν αρκετό για εμένα», είπε ο δημοσιογράφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ ανταποκρίθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

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