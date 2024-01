Αυστραλία: Νεκρός 26χρονος από πυρά αστυνομικών – Κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με μαχαίρι

Ένας 26χρονος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών όταν κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με μαχαίρι, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Κουίνσλαντ, αστυνομικοί έσπευσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) σε προάστιο της πόλης Τάουνσβιλ για να ερευνήσουν επεισόδιο που καταγγέλθηκε τηλεφωνικά. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον 26χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα όταν τους απείλησε με μαχαίρι.

Ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, προτού καταφθάσει ασθενοφόρο.

#BREAKING: A man has been shot dead by police in Townsville. #9News pic.twitter.com/pOlG0LebP5

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) January 27, 2024