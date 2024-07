Αυστραλία: Ένοχη μετά από μαραθώνια δίκη βρεφονηπιοκόμος που… σημάδευε με γρατσουνιές μικρά παιδιά

Την συνήθεια να προκαλεί μεγάλες γρατσουνιές στα πρόσωπα των μαθητών της, είχε η υπάλληλος ενός παιδικού σταθμού στο Περθ, στην Αυστραλία. Η Κέρι Λουίζ Γουάρφ, 27 ετών, κρίθηκε ένοχη από τοπικό δικαστήριο για πέντε κατηγορίες που αφορούν σε βαριά επίθεση, ενώ αντιμετώπιζε συνολικά 32 κατηγορίες.

Τα περιστατικά με τα γρατσουνισμένα παιδιά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 2020, ενώ η Γουάρφ ανήκε στο προσωπικό παιδικού σταθμού σε προάστιο του Περθ.

