Αφγανιστάν: Τρομοκρατημένος παρουσιαστής λέει τις ειδήσεις υπό την απειλή όπλων

Η σοκαριστική στιγμή που ένας Αφγανός παρουσιαστής ειδήσεων αναγκάζεται να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων υπό την απειλή των όπλων, κάνει τον γύρο των διεθνή ΜΜΕ.

Ο δημοσιογράφος, όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι περικυκλωμένος από Ταλιμπάν που κρατούν στα χέρια τα όπλα τους και τον παρακολουθούν.

Ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι, έπειτα από την εισβολή των ανδρών, οι οποίοι απαίτησαν ο παρουσιαστής να επαινέσει τους Ταλιμπάν.

Η Yalda Hakim, δημοσιογράφος στο BBC, δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter γράφοντας ότι “η τηλεόραση στο Αφγανιστάν – εξωπραγματικό. Έτσι είναι το πολιτικό debate στην αφγανική τηλεόραση, οι στρατιώτες Ταλιμπάν να παρακολουθούν τον παρουσιαστή”.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021