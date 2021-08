Οι πυρκαγιές κατακαίνε νοτιοανατολικά και οι κατακλυσμιαίες βροχές πλήττουν τη βορειοδυτική Τουρκία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της γείτονος που πριν από λίγο εκκένωσαν ένα νοσοκομείο στην επαρχία της Σινώπης και αναζητούν μία γυναίκα που αγνοείται.

Συγκεκριμένα, οι 45 ασθενείς του νοσοκομείου χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ένα άλλο νοσοκομείο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Διασώστες τους μετέφεραν με φουσκωτές λέμβους, τις οποίες τραβούσαν σε πλημμυρισμένο δρόμο. Και αυτά τη στιγμή που λίγο δυτικότερα, στην επαρχία Μπαρτίν, οι διασώστες αναζητούν μία ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή. Επίσης τραυματίστηκαν και 13 άτομα έπειτα από κατάρρευση γέφυρας στην ίδια περιοχή με την Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοινώνει πως 12 χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Στην επαρχία Κασταμονή, ολόκληροι δρόμοι χάθηκαν κάτω από ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν οχήματα και πινακίδες σήμανσης.

«Το νερό έφθασε τα τρία ή τέσσερα μέτρα σε ύψος ανά περιοχή και συμπολίτες κατέφυγαν στις στέγες κτιρίων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ελικόπτερα μετέβησαν από γειτονικές επαρχίες στις πληγείσες περιοχές», συμπλήρωσε.

