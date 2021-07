Ο πρίγκιπας Τζορτζ βρέθηκε στο γήπεδο για τον τελικό του Euro 2020 και οι αντιδράσεις του έγιναν viral. Όπως και όλοι οι Άγγλοι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο, έτσι και ο μεγαλύτερος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο γκολ της Εθνικής τους ομάδας. Όμως η συνέχεια δεν ήταν τόσο καλή, ειδικά μετά την ισοφάριση από τους Ιταλούς.

Το it's coming home έγινε... it's coming to Rome στα πέναλτι και το συναίσθημα που επικράτησε τελικά ήταν η θλίψη και η απογοήτευση.