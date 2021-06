Το Netflix "εξέλεξε" τους Ομπάμα σε μια νέα θέση εξουσίας... στη νέα τους σειρά κινουμένων σχεδίων. Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της παραγωγής από την Μισέλ και τον Μπάρακ έγινε τις προηγούμενες ημέρες και το "We the People" θα είναι διαθέσιμο για όλα τα παιδιά. Τα 10 επεισόδια έχουν σκοπό την επιμόρφωση των παιδιών, ενώ στα επεισόδια θα συμμετέχουν διάσημοι καλλιτέχνες όπως: H.E.R., Adam Lambert, Cordae, Robert και Kristen Anderson-Lopez, Brittany Howard, Lin-Manuel Miranda, Brandi Carlile, KYLE, Bebe Rexha, Andra Day, Janelle Monáe και πολλοί άλλοι.

Το προεδρικό ζευγάρι εξήγησε την επιθυμία τους να «εκπαιδεύσουν τη νέα γενιά Αμερικάνων σχετικά με τη δύναμη που έχουν ως πολίτες». Κάθε επεισόδιο θα έχει διάρκεια τριών λεπτών.