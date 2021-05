Μετά από πολλούς μήνες αναμονής, η Sony έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το πολύαναμενόμενο sequel του Venom. Το "Venom: Let there be Carnage" ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου του 2020, όμως λόγω της πανδημίας, η πρεμιέρα του μεταφέρθηκε για τις 25 Ιουνίου 2021. Τελικά η ταινία θα βγει τελικά στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Tom Hardy επιστρέφει ως Eddie Brock, με το τρέιλερ να υπόσχεται πως η ταινία θα έχει ατελείωτη δράση. Αρκετοί φαν του διάσημου αντι-ήρωα εμφανίζονται πολύ ενθουσιασμένοι από τα πλάνα του τρέιλερ. Βέβαια αυτό συμβαίνει και λόγω ότι το sequel του Venom, θα εστιάσει στον Carnage (Woody Harrelson), o οποίος είναι από τους βασικότερους χαρακτήρες της ιστορίας του Venom.

Το "Venom: Let There Be Carnage" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους. Σύμφωνα με την Feelgood Entertainment που διανέμει την ταινία στην Ελλάδα, η ταινία στη χώρα μας θα κάνει πρεμιέρα μία ημέρα νωρίτερα στις 23 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το πρώτο επίσημο trailer του "Venom: Let Τhere Βe Carnage":