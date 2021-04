Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας των ΗΠΑ ζήτησαν σήμερα άμεση παύση στη χρήση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού, καθώς έξι άτομα ανέπτυξαν μια σπάνια διαταραχή που αφορούσε θρόμβους αίματος εντός περίπου δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Και οι έξι παραλήπτες ήταν γυναίκες ηλικίας 18 έως 48 ετών. Μία γυναίκα πέθανε και μια δεύτερη γυναίκα στη Νεμπράσκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει το εμβόλιο της Johnson & Johnson μέχρι στιγμής, και περίπου εννέα εκατομμύρια ακόμη δόσεις έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο FDA και ο CDC θα σταματήσουν τη χρήση των εν λόγω εμβολίων στις τοποθεσίες που γίνονται οι εμβολιασμοί και ζητούν από τις πολιτείες να κάνουν το ίδιο, μέχρι να διερευνηθούν τα θέματα ασφαλείας.

«Σήμερα ο FDA και ο CDC εξέδωσαν δήλωση σχετικά με το εμβόλιο Johnson & Johnson. Προτείνουμε μια παύση στη χρήση αυτού του εμβολίου με μεγάλη προσοχή» αναφέρει στο Twitter ο F.D.A., ενώ μια συνέντευξη τύπου έχει προγραμματιστεί εντός της ημέρας.

Ενώ η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως σύσταση για τους επαγγελματίες υγείας στις Πολιτείες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου σε όλους τους ομοσπονδιακούς χώρους εμβολιασμού. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι υγείας θα το λάβουν ως ισχυρό μήνυμα για να κάνουν το ίδιο.

Επιστήμονες από τους δύο οργανισμούς θα εξετάσουν από κοινού πιθανές σχέσεις μεταξύ του εμβολίου και της διαταραχής και θα καθορίσουν εάν το F.D.A. θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπει τη χρήση του εμβολίου για όλους τους ενήλικες ή να περιορίζει την έγκριση. Μια έκτακτη συνεδρίαση της εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής του C.D.C. έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ανέφεραν αξιωματούχοι.

