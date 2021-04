Ο Joseph Siravo, γνωστός για τους ρόλους του στo «The Sopranos» και στο «Jersey Boys», πέθανε σε ηλικία 66 ετών. Ο αναγνωρισμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος πέθανε την Κυριακή 11 Απριλίου, έπειτα από μια μακρά, θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, επιβεβαίωσε με ανακοίνωση η οικογένειά του στην The Post.

«Ήμουν δίπλα του όταν ο αγαπητός μου πατέρας πέθανε σήμερα το πρωί, ειρηνικά», έγραψε η κόρη του Siravo, Allegra Okarmus στο Instagram. «Είμαστε και οι δύο τόσο τυχεροί που αγαπηθήκαμε τόσο έντονα. Είμαι τόσο ευγνώμων που τον είχα εδώ στη Γη και ξέρω ότι δεν έχει πάει πολύ μακριά" αναφέρει.

Ο Siravo είναι ίσως πιο διάσημος για τον ρόλο του στο φημισμένο δράμα του HBO "The Sopranos", στο οποίο έπαιξε τον πατέρα του Tony Soprano.

Οι άλλοι τηλεοπτικοί ρόλοι του ηθοποιού περιλαμβάνουν το "For Life", το "Law & Order" έως το "The People vs. OJ Simpson: American Crime Story". Ο Siravo ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (BA) και αργότερα έλαβε το MFA του στο Acting από τη Σχολή Τεχνών Tisch του NYU.