To TikTok συνεχίζει να ανανεώνεται και θέλοντας να αφήσει πίσω του τους ανταγωνιστές τους ετοιμάζεται να προσθέσει έξι νέα διαδραστικά μουσικά εφέ, για τα βιντεάκια των χρηστών.

Τα καινούρια αυτά φίλτρα, έχουν διαδραστικό αλγόριθμο επεξεργασίας μουσικής, με αποτέλεσμα τα τα γραφικά τους να κινούνται και να συγχρονίζονται ανάλογα με το beat του τραγοyδιού που θα επιλέγουν οι χρήστες, από τη βιβλιοθήκη του Tik Tok.

Το TikTok έκανε διαθέσιμο το πρώτο φίλτρο. Πρόκειται για το Music Visualizer, το οποίο μεταφράζει το beat του τραγουδιού σε retro γραφικά.

