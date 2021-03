Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε γηροκομείο στη Νέα Υόρκη όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 200 ηλικιωμένοι. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ μέρος του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σε δημοσίευμα του το cnn.com αναφέρει ότι ένας πυροσβέστης που είχε μπει στο φλεγόμενο κτίριο αγνοείται εδώ και περίπου μία ώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του γηροκομείου υπάρχουν εγκλωβισμένοι χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στο κτίριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Insider αναφέρει ότι υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

🇺🇸 — DEVELOPING: Large fire on Lafayette St in Spring Valley, NY. Fire Department and Hatzolah are on scene with reports of trapped people inside. pic.twitter.com/Ei1jsz5qeI