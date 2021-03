H υπηρεσία ταχυδρομείων των ΗΠΑ (USPS) ανακοίνωσε μια σειρά γραμματοσήμων στα οποία απεικονίζονται τα αγαπημένα droids του Star Wars. Αντιπροσωπεύοντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες καινοτομίας και αφήγησης ιστοριών, τα droids που φιγουράρουν σε αυτή τη σειρά γραμματοσήμων είναι τα IG-11, R2-D2, K-2SO, D-O, L3-37, BB-8, C-3PO, ένα GNK (ή, gonk – droid ισχύος), ένα 2-1Β (χειρουργικό droid) και το C1-10P (πιο γνωστό ως “chopper”). Το φόντο της κάθε απεικόνισης αναφέρεται στο σκηνικό αντίστοιχης αξέχαστης περιπέτειας.

«Κάποια στιγμή, ο R2-D2 παρέδωσε στην Εξέγερση (σ.σ. Επαναστατική Συμμαχία) τα σχέδια του Άστρου του Θανάτου· σύντομα, αυτό το θαρραλέο astromech (σ.σ. droid που χρησιμοποιείται κυρίως για εργασίες συντήρησης) – και άλλα εννέα “Star Wars” droids – θα βοηθήσουν τις επιστολές σας να φτάσουν στον προορισμό τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αμερικανικών Ταχυδρομείων.

Η σειρά γραμματοσήμων της USPS είναι μια αναγνώριση της αφοσίωσης της Lucasfilm και της Disney, της μητρικής εταιρείας, στη μάθηση STEM (Science, Tecnology, Engineering, Mathematics) και τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της «Star Wars: Force for Change» και του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). Και οι δύο συνεργάζονται για να διευρύνουν την πρόσβαση περισσότερων νέων στη μάθηση STEM.

Τα γραμματόσημα σχεδίασε ο Greg Breeding υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του William Gicker. Επιπλέον, λεπτομέρειες για τη σειρά θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στη χρονιά, χρονιά στην οποία θα εορταστούν τα 50στά γενέθλια του «Star Wars».