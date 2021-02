Εμβόλιο Pfizer: Νέα έρευνα για την αποτελεσματικότητά του

Οι εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού έναντι του νέου κορoνοιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρο τον κόσμο και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου πρέπει να αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες εκτός κλινικών δοκιμών. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ)( https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης δημοσίευσης (BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting) στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (N Engl J Med. 2021 Feb 24. doi: 10.1056/NEJMoa2101765).

Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν τα δεδομένα από το μεγαλύτερο οργανισμό υγειονομικής ασφάλισης του Ισραήλ σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου mRNA της Pfizer έναντι του SARS-CoV-2. Σε όλα τα άτομα που εμβολιάσθηκαν μεταξύ 20 Δεκεμβρίου 2020 και 1 Φεβρουαρίου 2021 αντιστοιχίστηκαν μη εμβολιασθέντες σύμφωνα με τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Κάθε ομάδα (εμβολιασθέντες και μη εμβολιασθέντες) συμπεριέλαβε 596618 άτομα. Η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου μεταξύ 14ης και 20ης ημέρας από την πρώτη δόση του εμβολίου ως προς τη λοίμωξη COVID-19 ήταν 46%, ως προς συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 57%, ως προς τη λοίμωξη COVID-19 που χρήζει νοσηλείας 74% και ως προς τη σοβαρή λοίμωξη COVID-19 62%.

Αντίστοιχα, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer/BioNTech έπειτα από τουλάχιστον 7 ημέρες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου ανήλθε στο 92% ως προς τη λοίμωξη COVID-19, στο 94% ως προς τη συμπτωματική λοίμωξη COVID-19, στο 87% ως προς τη λοίμωξη COVID-19 που χρήζει νοσηλείας και στο 92% ως προς τη σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως προς την πρόληψη του θανάτου από COVID-19 μεταξύ 14ης και 20ης ημέρας από την πρώτη δόση του εμβολίου ήταν 72%. Σε όλες τις υποαναλύσεις η αποτελεσματικότητα του εμβολίου παρέμεινε υψηλή, με πιθανώς μικρότερη αποτελεσματικότητα σε άτομα με πολλαπλές συννοσηρότητες. Επιπλέον, η εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα για την πρόληψη της ασυμπτωματικής λοίμωξης ήταν 29% μεταξύ 14ης και 20ης ημέρες μετά την πρώτη δόση και ανήλθε στο 90% τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει αποδείξεις ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer/BioNTech συνάδει με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών και προσφέρει ισχυρή προστασία έναντι της λοίμωξης COVID-19.