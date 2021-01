Το νέο κατασκοπευτικό θρίλερ "Heart of Stone", στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει η Gal Gadot, θα προβληθεί από το Netflix. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline η δημοφιλής streaming πλατφόρμα έφτασε σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής Skydance Media, για τα παγκόσμια δικαιώματα της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Το σενάριο της ταινίας έχουν αναλάβει οι Greg Rucka (The Old Guard) και Allison Schroeder (Hidden Figures), ενώ τα σκηνοθετικά ηνία ενδέχεται να αναλάβει ο Tom Harper (The Aeronauts, Wild Rose). Μετά από αυτή τη συμφωνία, η "Wonder Woman" επιστρέφει στο Netflix, καθώς θα πρωταγωνιστήσει με τον Ντουέιν Τζόνσον «The Rock» και τον Ράιαν Ρέινολντς στο «Red Notice».

Το Heart of Stone είναι το 2ο μεγάλο budget φιλμ της Skydance, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η εταιρεία παραγωγής έχει προχωρήσει σε τεράστια συμφωνία ύψους 200 εκατ. δολαρίων με την Amazon για την ταινία επιστημονικής φαντασίας, “The Tommorow War”, με τον Chris Pratt.