Νέα Navtex στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε την Πέμπτη η Τουρκία. Η νέα οδηγία αφορά σε έκκληση προς τους ναυτιλλομένους να συνδράμουν στο έργο της ΝΑΤΟϊκής επιχείρησης «SEA GUARDIAN» στην Ανατολική Μεσόγειο, "για την ασφάλεια της ναυσιπολοΐας και τον έλεγχο των παράνομων δραστηριότητων".

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η έκδοση Navtex από την Τουρκία εκτιμάται ότι αποσκοπεί στο να επιβεβαιώσει την παρουσία της και να ενισχύσει τον ισχυρισμό της ότι είναι στη δική της δικαιοδοσία να εκδίδει Navtex στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Πέμπτη τη διεξαγωγή κοινής ναυτικής άσκησης των μελών του στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκδίδοντας νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex).

Συγκεκριμένα, από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου, οι χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ θα διεξαγάγουν κοινή ναυτική άσκηση στην περιοχή.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex που εξέδωσε η τουρκική Υδρογραφική Υπηρεσία της Αττάλειας

TURNHOS N/W : 1220/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 01-10-2020 09:30)

TURNHOS N/W: 1220/20

MEDITERRANEAN SEA

1. ATTENTION TO ALL MARINERS. BETWEEN 05-09 OCT 20, NATO UNITS ARE CONDUCTING

OPERATION SEA GUARDIAN IN THE MEDITERRANEAN SEA TO PROMOTE MARITIME SECURITY.

ANY INFORMATION YOU CAN PROVIDE REGARDING SUSPICIOUS BEHAVIOUR AT SEA OR PERSONNEL

AT RISK COULD SAVE LIVES. IF CONTACTED BY NATO UNITS, YOUR COOPERATION AND ASSISTANCE

IN ANSWERING QUESTIONS WOULD BE GREATLY APPRECIATED. PLEASE REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY

OR INFORMATION TO NATO WARSHIPS OR THE NATO SHIPPING CENTRE AT PHONE NUMBER 0044 1923 956574,

OR VIA EMAIL TO INFO(AT)SHIPPING (DOT)NATO(DOT)INT. THANK YOU

2. CANCEL THIS MESSAGE ON 092059Z OCT 20.