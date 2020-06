Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η πράξη μίας ομάδας ατόμων στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης εις βάρος ενός αστέγου την ώρα που κοιμόταν στην άκρη του δρόμου.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ένας άνδρας να ανάβει ένα βαρελότο και να το πετάει πάνω στον άστεγο. Στην αρχή ο άστεγος δεν αντιδρά παρά τις σπίθες που πετάγονται από το βαρελότο ωστόσο όταν αυτό σκάει απομακρύνεται έντρομος από το σημείο.

Σύμφωνα με το nypost.com ο 66χρονος άστεγος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο καθώς υπέστη εγκαύματα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών των ατόμων. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

SHOCK VIDEO: Thugs are seen throwing fireworks at what appears to be a sleeping homeless man on Malcolm X Blvd in #Harlem. #DeBlasiosNYC @NYCMayor @NYPDNews

