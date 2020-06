Οι φαλακροί άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από κορονοϊό καθώς οι ανδρικές ορμόνες βοηθούν τον ιό να επιτίθεται στα κύτταρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Τα ανδρογόνα, ορμόνη που προκαλεί τριχόπτωση στους άνδρες, έχουν συνδεθεί με μερικές από τις χειρότερες περιπτώσεις κορονοϊού στα νοσοκομεία της Ισπανίας. Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να ονομαστεί "σημάδι Γκάμπριν" από τον πρώτο Αμερικανό γιατρό που πέθανε από τη νόσο στις ΗΠΑ, δρ. Φρανκ Γκάμπριν, έναν καραφλό άνδρα, που εργαζόταν στα Επείγοντα Περιστατικά σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσι και της Νέας Υόρκης.

Ο καθηγητής Κάρλος Γουάμπιερ, ο επικεφαλής της έρευνας πίσω από την ανακάλυψη του Πανεπιστημίου Μπράουν είπε στην Telegraph: Πιστεύουμε πραγματικά ότι η καράφλα είναι εξαιρετικός προγνωστικός παράγοντας της σοβαρότητας". Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν έντονα πως οι άνδρες που αρρώστησαν με κορονοϊό ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν από αυτόν απ' ό,τι οι γυναίκες.

Στη Βρετανία έρευνα από την Αγγλική Δημόσια Υγεία ανέφερε ότι οι άνδρες σε ηλικία εργασίας είχαν διπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες να πεθάνουν από τον ιό. "Πιστεύουμε ότι τα ανδρογόνα ή οι ανδρικές ορμόνες είναι σίγουρα η πύλη εισόδου του ιού στα κύτταρα μας" είπε ο καθηγητής Γουαμπιέρ.Ο καθηγητής έχει ηγηθεί δύο ερευνών στην Ισπανία, και με τις δύο να βρίσκουν έναν δυσανάλογο αριθμό καραφλών ανδρών να εισάγονται στο νοσοκομείο με τη θανατηφόρο νόσο. Σε μία έρευνα από 122 ασθενείς, το 79% των ανδρών που βρέθηκαν θετικοί σε τρία νοσοκομεία της Μαδρίτης, ήταν καραφλοί. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology. Σε παλαιότερη έρευνα με 41 ασθενείς στην Ισπανία, το 71% ήταν καραφλοί. Να σημειωθεί βέβαια ότι αυτές είναι σχετικά μικρής κλίμακας μελέτες και οι επιστήμονες έχουν πει ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά.

Πηγή: Daily Mail