Άγριος καβγάς μεταξύ τριών γυναικών ξέσπασε έξω από εμπορικό κέντρο στην Ατλάντα των ΗΠΑ μία μέρα μετά την άρση της καραντίνας, σύμφωνα με το nypost.com.

Στο βίντεο καταγράφονται τρεις γυναίκες να τσακώνονται και ένας υπάλληλος ασφαλείας, πιθανόν του εμπορικού, ο οποίος προσπαθεί μάταια να τις χωρίσει. "Σταματήστε αλλιώς θα αναγκαστώ να σας ρίξω σπρέι πιπεριού", ακούγεται να λέει ο φύλακας. Στη συνέχεια ένας άλλος άνδρας έρχεται προς το μέρος των γυναικών και κλωτσά τη μία πριν απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο.

Το βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων έχει 18 εκατομμύρια προβολές.

A drop kick in the name of love seen yesterday at Cumberland Mall. Welcome to Atlanta...😳pic.twitter.com/U8D8aEMiBp