Επιβεβαιώνονται σιγά σιγά οι φήμες που θέλουν την Apple να ετοιμάζεται να παρουσιάσει τέσσερα νέα iPhone μέχρι το τέλος του 2020.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter από τον αξιόπιστο leaker, Jon Prosser, τα νέα iPhone θα έρθουν σε τέσσερα μεγέθη. Το μικρότερο θα έχει οθόνη 5.4 ιντσών, το επόμενο 6.1, το Pro μοντέλο θα διαθέτει οθόνη 6.1 ιντσών, ενώ το Pro Max θα φτάσει τις 6.7 ίντσες. Τα Pro και Pro Max θα διαθέτουν σώμα ανοξείδωτου ατσαλιού, ενώ τα άλλα δύο μοντέλα θα έχουν σώμα αλουμινίου.

Όλα τα μοντέλα θα διαθέτουν το A14 chipset της Apple και θα υποστηρίζουν 5G. Στις κάμερες, το Pro και Pro Max θα διαθέτουν τριπλή κάμερα, με ένα LiDAR scanner ενσωματωμένο, όπως έχει το νέο iPad Pro.

