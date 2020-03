Μια μητέρα με απόγνωση αντίκρυσε τα χαρτιά υγείας, που είχε συγκεντρώσει για τις ημέρες της καραντίνας λόγω κορονοϊού, εντελώς κατεστραμμένα. Τα 18 ρολά χαρτιού είχαν πέσει θύματα... στο δημιουργικό παιχνίδι των παιδιών της. Ανά τον κόσμο έχει δημιουργηθεί μια έλλειψη στο χαρτί υγείας, με τους καβγάδες στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Αν και η συγκεκριμένη μητέρα κατάφερε να βρει ένα πακέτο με 18 ρολά, που θα κάλυπτε τις ανάγκες της οικογένειάς της για αρκετό διάστημα, όπως φάνηκε υπολόγιζε χωρίς... τους ξενοδόχους. Δυστυχώς τα παιδιά της βρήκαν το χαρτί υγείας και άρχισαν να παίζουν στην μπανιέρα. Ο δημοσιογράφος Ed Cumming ανέβασε τη φωτογραφία, που ανήκει στην εν λόγω μητέρα και φίλη του, στον λογαριασμό του στο twitter.

My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV