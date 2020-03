Στη δημοσιότητα έδωσαν τα τουρκικά Μέσα βίντεο από την επιχείρηση στη συνοριακή γραμμή στον Έβρο, με την κωδική ονομασία "1453", με ευθεία αναφορά στο έτος Άλωσης της Πόλης.

Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 κάνουν περιπολίες στα σύνορα και μεταφέρουν τις πληροφορίες σε ένα επιχειρησιακό κέντρο όπου παρακολουθείται από Τούρκους στρατιωτικούς, όπως απεικονίζεται στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύει το Anadolu.

Στόχος της επιχείρησης είναι να ανακοπούν από την ελληνική πλευρά οι επαναπροωθήσεις των μεταναστών που παραβιάζουν τα σύνορα στον Έβρο. Συγκεκριμένα, τα drone εντοπίζουν το σημείο όπου πρόκειται να γίνει η επαναπροώθηση από τους Έλληνες και ενημερώνουν άμεσα τις τουρκικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Drone surveillance of #Greece troops by #Turkey on border code named as "1453", a reference to the conquest of Constantinople (Istanbul) by Turkish army.

The footage was advertised by Turkish state-run news agency Anadolu. #NeoOttomanism by any means. pic.twitter.com/bjoiskIvRl