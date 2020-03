Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν ότι κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο στην επαρχία Φουτζιάν και 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI