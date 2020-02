Δημοσίευμα «βόμβα» από το Bloomberg, το οποίο αποκαλύπτει ότι η Τουρκία ζήτησε από τις ΗΠΑ να αναπτύξει δύο συστοιχίες πυραύλων Patriot στα νότια σύνορά της για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές επιθέσεις των συριακών στρατευμάτων, που υποστηρίζονται από τη ρωσική αεροπορία.

I can confirm that Turkey had asked Patriots from the US to deter Russia in Idlib.

But we all know that the US won’t provide it while Ankara has S-400s.

I really wonder what officials in Ankara think about their S-400 choice now.