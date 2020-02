Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό αυτήν την εβδομάδα.

«Ένα από τα στρατιωτικά μας ελικόπτερο χτυπήθηκε από εχθρικό πύραυλο στη δυτική επαρχία του Χαλεπίου», ανέφερε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (Syrian Arab News Agency) προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με το SANA το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην πόλη Urum al-Kubra, όπου επιχειρούν αντάρτες, αλλά δεν υπάρχει αναφορά στο ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Το Anadolu επίσης μετέδωσε την είδηση για την κατάρριψη του ελικοπτέρου, αλλά ούτε εκεί υπήρχε αναφορά για τους υπεύθυνους της επίθεσης.

A second Syrian regime helicopter was downed in a rural area west of Aleppo in Syria's Idlib region on Friday amid the ongoing onslaught by the regime and its allies on the last opposition area. pic.twitter.com/jde3g6622E