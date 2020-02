Σε χρόνο ρεκόρ, μόλις δύο εβδομάδων, οι κινεζικές αρχές κατάφεραν να κατασκευάσουν το πρώτο νοσοκομείο που θα προσφέρει αποκλειστικά θεραπεία στους ασθενείς, που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και το νοσοκομείο στην Ουχάν, με 1.000 κλίνες, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αύριο, Δευτέρα.

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan's makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG