Τρόμο σκόρπισε στην Τουρκία ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση του τουρκικού σεισμολογικού παρατηρητηρίου του Καντιλί, ο σεισμός είχε ένταση 6,5 βαθμών.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχουν καταρρεύσει τέσσερα με πέντε κτίρια σε αυτή την περιοχή της ανατολικής Τουρκίας και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG