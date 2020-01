Η δημοσιογράφος του CNN, που βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση από το Key West στο πρωτοχρονιάτικο σόου του σταθμού στην Times Square, κατάφερε να γίνει viral. Πώς; Με μια απλή βουτιά στην μπανιέρα γεμάτη από ρούμι, στην οποία βρισκόταν ήδη μια... γοργόνα.

