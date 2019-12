Σε ανακοίνωση προέβη αργά το απόγευμα η Προεδρία της Τυνησίας σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της χώρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ η ανακοίνωση αναφέρει πως, «η στάση του κράτους της Τυνησίας, είναι ουδέτερη στη λιβυκή κρίση. Η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε κανένα συνασπισμό».

Πηγή: sigmalive.com

BREAKING | Rachida #Ennaifer, designated Media in-Charge at the Tunisian Presidency, denies the press conference statement by Fathi #Bashagha on Tunisia joining an alliance with #Libya, #Turkey and #Algeria. She said the statement does not reflect the position of #Tunisia. pic.twitter.com/GxYKd98h93