Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά την επίθεση σε βιομηχανικό πάρκο στο Ταλαχάσι της Φλόριντα. Τουλάχιστον έξι άτομα φέρουν τραύματα από το μαχαίρι του δράστη.

Μία γυναίκα, μιλώντας σε τοπικό Μέσο, ανέφερε ότι της τηλεφώνησε ο άνδρας της που μόλις είχε φθάσει στον χώρο για συνέντευξη για δουλειά και της είπε "μωρό μου, με μαχαίρωσαν, έχω πέντε μαχαιριές. Με μαχαίρωσαν".

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας αρκετά άτομα και οι εργάτες τον κατεδίωξαν και τον έπιασαν περιμένοντας την αστυνομία, η οποία όταν έφθασε στον χώρο συνέλαβε τον φερόμενο δράστη. Η υπόθεση διερευνάται.

Police in Tallahassee, Florida, are investigating a stabbing incident this morning, a police spokesman said. Police have a suspect in custody, spokesman Damon Miller said. https://t.co/HQgtW6FJqI pic.twitter.com/ufqem4z2ln