Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία, οι πυρκαγιές καταστρέφουν χωράφια σε αγροτικές περιοχές της επαρχίας Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία.

«Αυτές οι φωτιές έχουν απανθρακώσει χιλιάδες στρέμματα και κατέστρεψαν τη βασική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες που ήδη ζουν στη φτώχεια», τόνισε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της ΜΚΟ, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημίες από τις φωτιές μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές μαίνονται σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), μιας συμμαχίας στην οποία κυριαρχούν οι Κούρδοι αντάρτες και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

«Οι φωτιές προκαλούν καταστροφή στην περιοχή μας», σημείωσε ο Σαλμάν Μπάρντο, επικεφαλής της κουρδικής αρχής που είναι αρμόδια για τη γεωργία.

Ο Κούρδος αξιωματούχος κατήγγειλε ότι πίσω από τις πυρκαγιές βρίσκεται το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ειδικά στις περιοχές υπό τον έλεγχο των ΣΔΔ.

«Πιστεύουμε ότι τις περισσότερες φωτιές τις έβαλαν μέλη του ΙΚ, για να εκδικηθούν για τις ήττες τους στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ειδικά στη Ράκα και στη Ντέιρ Εζόρ», είπε ο Μπάρντο.

Εξήγησε ότι οι Κούρδοι παρακολουθούν τις αναρτήσεις οπαδών του ΙΚ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και έτσι αντιλήφθηκαν ότι έχουν γίνει εκκλήσεις για τέτοιες ενέργειες.

Τον Μάρτιο, οι ΣΔΔ ανακοίνωσαν την ήττα του ΙΚ, αφού απέσπασαν το τελευταίο οχυρό των τζιχαντιστών στην ανατολική Συρία. Η οργάνωση αυτή έλεγχε μεγάλο μέρος της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, καθώς και αχανείς εκτάσεις του γειτονικού Ιράκ, από το 2013 —και κυρίως μετά το 2014— ως το 2018.

