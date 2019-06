Έναν αλιγάτορα μήκους περίπου 3,5 μέτρων βρήκε στην κουζίνα του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σε περιφέρεια της Φλόριδα. Το ερπετό φέρεται να μπήκε από τις τζαμόπορτες αφού έσπασε τα τζάμια και προκάλεσε ένα χάος στην κουζίνα του σπιτιού.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl