Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε περιοχή της Βρετανίας – Σκηνές αποκάλυψης με πυκνούς καπνούς και εκρήξεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας ενώ ακολούθησαν πολλές εκρήξεις, σύμφωνα με πληροφορίες των αρμόδιων Αρχών.

Στα social media ανεβαίνουν σοκαριστικές φωτογραφίες που καταγράφουν σκηνές αποκάλυψης ενώ μαύροι καπνοί έχουν γεμίσει τον ουρανό στην πόλη Leamington Spa του Γουόργουικσαϊρ.

Σε βίντεο φαίνονται οι μαύροι καπνοί ενώ ακούγονται ισχυρές εκρήξεις από το κέντρο του Leamington Spa.

Αρκετοί κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν, ενώ οι Αρχές απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επίσης, επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες οικιών στην περιοχή καλούνται να κλείσουν πόρτες και παράθυρα ως προληπτικό μέτρο, ενώ έχει σχηματιστεί ζώνη ασφαλείας 100 μέτρων.

Tα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι αισθάνθηκαν αδιαθεσία, καθώς υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο καπνός περιέχει τοξικές ουσίες. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Shehnaz Khan έγραψε στο twitter: “Τεράστια φωτιά στο Leamington Spa. μου είπαν ότι ο καπνός είναι τοξικός. Κλείστε τα παράθυρά σας αν είστε στην περιοχή”.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ενημέρωσε ότι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης βρίσκονται στην περιοχή και πως οι δυνάμεις έχουν κλείσει τους δρόμους.

Major industrial fire Juno Drive, Leamington Spa U.K. View from my window currently #leamingtonspa @SkyNews @BBCNews @itvnews @DailyMailUK @thetimes pic.twitter.com/uW6AuRhVWs

— hhawaii (@hideshawaii) August 27, 2021