ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις 30-31 Μαΐου

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 30-31 Μαΐου, για την Ουκρανία και την ενέργεια, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ: «Όπως συζητήθηκε στις Βερσαλλίες και στη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου. Στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν τα θέματα της άμυνας, της ενέργειας και η Ουκρανία».

As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May.

On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO

